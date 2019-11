Arturo Brachetti incanta il Politeama di Catanzaro

Le incredibili capacita' trasformistiche, la versatilita', la simpatia, la capacita' di coniugare la tecnologia e le doti artistiche ed una serie di costumi che rende il tutto ancora piu' fantasmagorico e magico. Ha stupito ancora una volta Arturo Brachetti, che ha portato sul palcoscenico del teatro "Mario Foglietti-Politeama" di Catanzaro il suo show da favola "Solo, the Legend of quick-change". Titolo la cui traduzione in italiano e' "La leggenda del cambio rapido". Ma quella della rapidita' con cui Brachetti cambia i suoi bellissimi costumi di scena, con una tecnica che resta assolutamente misteriosa, e' tutt'altro che una leggenda. E' piuttosto una realta' concreta che dimostra il livello raggiunto dall'artista torinese, che con questo spettacolo fa ancora una volta centro e lascia il segno, confermando i successi gia' raccolti in passato con "L'uomo dai mille volti" e "Ciak!", visti da milioni di spettatori in tutto il mondo. Brachetti si conferma cosi' artista originale, unico nel suo genere.

Dettagli Creato Giovedì, 28 Novembre 2019 17:26