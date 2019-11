"Sarà tre volte Natale": ci siamo. È tutto pronto per la terza edizione della rassegna organizzata dall'amministrazione comunale targata Sergio Abramo. L'appuntamento, ovviamente nel cuore del centro storico del capoluogo, è per domenica 1 dicembre a partire dalle ore 17:30.

Lo hanno annunciato gli assessori Alessandra Lobello, Ivan Cardamone e Alessio Sculco.

Una particolare animazione di strada sancirà il via ai tanti eventi che animeranno tutti i fine settimana, e fino all'Epifania, la parte più antica della città.

Dalle ore 18, inoltre, verrà inaugurato il Presepe di sabbia in piazza Prefettura. L'allestimento, curato da sette artisti internazionali coinvolti dall'associazione "Cala-3", ha già suscitato interesse e curiosità con le anteprime circolate sui social e su alcuni canali di informazione on line, nei giorni scorsi. Sul corso entrerà in vigore, proprio da domenica pomeriggio, l'isola pedonale (che sarà poi ripetuta ogni sabato e domenica).

Gli assessori, anche a nome del sindaco Abramo, hanno invitato i catanzaresi a partecipare. "Anche quest'anno – hanno sottolineato – nessuno rimarrà deluso".