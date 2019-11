Catanzaro, gli assessori comunali Sculco e Russo a confronto con gli studenti per il progetto "Nessuno Escluso"

Un incontro con gli studenti per spiegare ai più giovani come diventare imprenditori di se stessi. Con questa finalità presso l'Itas "Chimirri" si è svolta una tappa del progetto "Nessuno Escluso" ideato dalla Asd Sport Ring Catanzaro e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, grazie alla collaborazione con Centro della Giustizia Minorile di Catanzaro, Associazione Nazionale Vitambiente, Fondazione Ualsi, associazione Arte di Parte e il supporto e l'assistenza tecnica di Cantieri di Imprese. L'obiettivo dell'evento - grazie al supporto del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria del Ministero dell' Economia e delle Finanze - è stato quello di migliorare le competenze degli alunni in materia di risparmio, investimenti, previdenza e assicurazioni.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale gli assessori Alessio Sculco e Danilo Russo. "E' stata un'ottima occasione di incontro con gli studenti – ha detto il primo – che ha permesso un confronto diretto su tutti quelli che potranno essere i loro progetti futuri professionali e di impresa". L'assessore Russo, anche in qualità di docente dell'istituto, ha aggiunto che "grazie ad iniziative di questo genere è possibile sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti per la loro crescita e formazione, oltre che veicolare le giuste informazioni su tutte le opportunità messe in campo dall'amministrazione Abramo a sostegno delle nuove imprese". Hanno partecipato al dibattito anche il consulente per lo sport di pugilato, Nicola Brutto, il presidente della Sport Ring, Paolo Morace, e il presidente di Vitambiente, Pietro Marino.