Ripristinare la segnaletica orizzontale nei pressi della fermata scuolabus in via Emilia a servizio degli studenti del plesso scolastico di via Molise a Santa Maria. E' questa la richiesta che i consiglieri comunali Luigi Levato – anche in qualità di presidente della commissione lavori pubblici - e Ezio Praticò hanno indirizzato ai vertici dell'Amc. "Abbiamo recepito la segnalazione di diversi genitori e residenti - affermano - che evidenziano i pericoli per la sicurezza dei bambini, sia in orario di entrata che di uscita da scuola. lungo una strada interessata quotidianamente da un notevole traffico. Per questo motivo ci siamo subito attivati con l'azienda per la mobilità per risolvere la problematica e consentire un più agevole svolgimento del servizio scuolabus, dal momento che lo spazio riservato alla fermata spesso si trasforma in area parcheggio selvaggio. Siamo sicuri che la richiesta sarà recepita dal management Amc, sempre sensibile rispetto ai nostri appelli, per dare un risposta tempestiva alla comunità scolastica del quartiere Santa Maria".

Dettagli Creato Mercoledì, 27 Novembre 2019 17:40