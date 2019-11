Anche quest'anno, l'Istituto Professionale per Odontotecnici e per l'Agricoltura di Lamezia Terme - Savutano aderisce al progetto "AUSDA - Adotta una scuola dell'Antartide"

Anche quest'anno, l'Istituto Professionale per Odontotecnici e per l'Agricoltura di Lamezia Terme - Savutano, facente parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore "L. Costanzo" di Decollatura, ha aderito al progetto "AUSDA - Adotta una scuola dell'Antartide", iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal Piano Nazionale di Ricerche in Antartide, per fornire agli studenti conoscenze, su questo continente della terra, attraverso lo studio in diretta.

Venerdì 29 novembre alle 9:30 dall'auditorium dell'Istituto Comprensivo "Nicotera-Costabile" di Lamezia Terme – Sambiase, si svolgerà una videoconferenza con i ricercatori della stazione scientifica "Mario Zucchelli" in Antartide.

L'evento rappresenta un'occasione unica ed esclusiva per vedere, in diretta, uno scorcio dell'Antartide e ascoltare direttamente dalla voce di ricercatori di fama mondiale i racconti e i resoconti di tante esperienze e ricerche in Antartide.

Gli alunni hanno la possibilità di proporsi "come se fossero essi stessi degli studiosi" e porre ai ricercatori e ai tecnici domande inerenti l'attività svolta.

A rappresentare l'ENEA, l'ente che organizza le spedizioni scientifiche del CNR, sarà presente, a Lamezia Terme, la Dott.ssa Elisabetta Burgo (originaria di Martirano Lombardo - CZ), componente dell'Unità Tecnica per la Sicurezza e Medicina del Lavoro della missione in Antartide e già componente della XXXIV spedizione.

Tutor dell'evento, dall'Antartide, l'Ing. Francesco Pellegrino (originario di Acri - CS), esperto della logistica della base "Mario Zucchelli", componente della XXXV Spedizione Italiana, spedizione del PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in Antartide).