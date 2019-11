Lamezia Terme, De Sarro (FI): “In consiglio comunale opposizione corretta, propositiva e leale”

"Ringraziamo Ruggero Pegna per aver messo al servizio della comunità lametina, accettando la nostra proposta di candidarsi a sindaco, la sua rettitudine umana e morale e le sue capacità professionali e formuliamo gli auguri di buon lavoro al neo sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro". E' quanto afferma il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Francesco De Sarro.

"Il centrodestra, nonostante la Lega abbia ritirato il suo sostegno a pochi giorni dalla presentazione delle liste, è riuscito ad arrivare al ballottaggio, e Ruggero Pegna – osserva De Sarro - ha superato nettamente il candidato del centrosinistra che era sostenuto dal partito democratico, attuale forza di governo". "Forza Italia – prosegue - ha intrapreso un percorso di rinnovamento, testimoniato dalla presenza di candidati che si affacciavano per la prima volta sulla scena politica, i quali, con lavoro e sacrificio, hanno contribuito a fare conseguire al partito circa il 12% dei consensi al primo turno. Per tali ragioni ringraziamo i nostri candidati ed i nostri elettori".

"E' chiaro che una politica attenta e responsabile – continua De Sarro - non può chiudere gli occhi di fronte al grande partito degli assenti, di coloro i quali non hanno inteso recarsi alle urne il 10 ed il 24 novembre. Il 54,99% di votanti al primo turno ed il 29,98 al ballottaggio testimoniano un malessere dei cittadini che va colto in tutta la sua gravità e non può essere giustificato da condizioni climatiche avverse o considerazioni di altro tipo. E' compito della classe dirigente e politica cogliere questo malessere e determinare una inversione di rotta con il buon governo e la buona amministrazione. Dai banchi dell'opposizione, ruolo nel quale Forza Italia è stata collocata, ci auguriamo che ciò avvenga ed il neo sindaco Paolo Mascaro, democraticamente eletto dai cittadini, riesca a soddisfare e cogliere le istanze non solo di quel 19,8% di elettori che ha creduto fermamente il lui ma anche del restante 80,2%, in gran parte costituito dal cittadini sfiduciati e, cosa ancor più grave, rassegnati". "Mi auguro – prosegue De Sarro - che prevalga da parte di tutte le componenti politiche, maggioranza e opposizione, quel grande senso civico che metta al primo posto gli interessi della città. E' ora di ripartire! In consiglio comunale faremo un'opposizione corretta, propositiva e leale". E conclude: "Forza Italia, con le elezioni comunali di Lamezia Terme, ha avviato un processo di rinnovamento e guarda con fiducia alle prossime elezioni regionali".