Comunali Lamezia Terme (Cz), Tallini (FI): "Buon lavoro a Mascaro"

"Da avversari leali, rivolgiamo al sindaco eletto Paolo Mascaro i nostri auguri di buon lavoro nell'interesse della Citta' e della collettivita'. Al nostro candidato sindaco Ruggero Pegna va invece un ringraziamento incondizionato per l'impegno e la passione con cui ha guidato la coalizione di centrodestra, facendole raggiungere il traguardo del ballottaggio che non era per nulla scontato alla vigilia dopo la defezione della Lega che ha deciso all'ultimo istante di ritirare lista e simbolo". Lo afferma, in una nota, il coordinatore provinciale di Catanzaro di Forza Italia, Domenico Tallini.

"Saremo un'opposizione seria, leale e responsabile - aggiunge - nell'auspicio che questa legislatura possa restituire serenita' e dignita' ad una citta' martoriata ed umiliata. Il risultato delle urne va rispettato. Ci guarderemo bene dal dire che il sindaco Mascaro rappresenta solo il 20% dei lametini, anche se i numeri ci dicono questo. Semmai il fatto che al turno di ballottaggio abbia partecipato appena il 30% degli aventi diritto deve indurre a riflessioni profonde che non possono trovare semplicistiche motivazioni nell'ondata di maltempo, che pure ha inciso. Se piu' dei due terzi dei lametini non e' andata al voto, vuol dire che e' grande l'insoddisfazione, la delusione e forse la rassegnazione. Ci sara' da lavorare molto in questa direzione e il rinnovato centrodestra che abbiamo schierato alle elezioni, con la presenza di tanti giovani, e' una garanzia per il futuro. Il centrodestra anche nel ballottaggio conferma la sua forza, superiore al 30%, mentre si legge chiaramente che tutte le altre forze politiche, dal Pd ai Cinquestelle, si sono astenute, cosi' come peraltro avevano dichiarato ufficialmente. La loro astensione non e' stata ininfluente, ma ha costituito una precisa scelta che ovviamente ha premiato il candidato che aveva un vantaggio iniziale notevole". "Il centrodestra lametino - conclude Tallini - e' andato al ballottaggio con le sue sole forze ed e' giusto che sia stato cosi', anche se l'atteggiamento pilatesco di PD e Cinquestelle ha avuto indubbiamente un forte impatto sul risultato finale. Si apre ora una nuova fase nella vita politica di Lamezia Terme in cui Forza Italia e il centrodestra avranno un ruolo da protagonisti che faranno valere nelle imminenti elezioni regionali. Un buon lavoro a tutti i consiglieri del centrodestra eletti al Consiglio comunale della Citta' di Lamezia Terme, sicuri che accanto a Ruggero Pegna svolgeranno un ruolo costruttivo e utile alla citta'".