Catanzaro, il 26 novembre al Piccolo del Politeama la presentazione della nuova edizione di “Artisti in Corsia”

Domani, martedì 26 novembre, alle ore 11.30, al Piccolo del Teatro Politeama "Mario Foglietti" verrà presentata la nuova edizione di "Artisti in Corsia", la manifestazione - organizzata dall'associazione ACSA & STE Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro - che da anni regala emozioni speciali per un nobile fine: una raccolta fondi a favore di progetti rivolti in particolar modo alla medicina pediatrica. Tutti gli ospiti, nonché i dettagli dell'evento, saranno svelati nel corso della conferenza stampa.

