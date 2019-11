52 candidati per la prova pre-selettiva al concorso di istruttore contabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Girifalco

Sono 52 i candidati che hanno partecipato alla prova pre-selettiva del concorso di istruttore contabile full time 36 ore cat C da destinare all'Ufficio tributi del Comune di Girifalco.

Il test si è tenuto ieri nella palestra della scuola secondaria di primo grado. Tutto si è svolto regolarmente. E di questo il vicesindaco con delega al Personale, Maurizio Siniscalco, ha voluto ringraziare la commissione composta da Domenico Ratta', Anna Muraca, Vincenzo Iozzo e Alfonso Talarico. "Colgo l'occasione - ha detto il vicesindaco- per ringraziare, anche, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, prof. Raoul Elia, per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. Ringrazio, inoltre, il personale scolastico e comunale che ha lavorato per il regolare e sereno svolgimento della prova".

Quello dell'area Tributi è il terzo concorso indetto dall'amministrazione comunale negli ultimi due anni. Dopo l'ufficio tecnico e quello amministrativo ora e', infatti, toccato ai tributi. I candidati ammessi alla prova erano stati 93, alcuni proveniente persino da fuori regione.

"Con questo concorso - ha sottolineato Siniscalco - si va, quindi, a mettere un ulteriore tassello nel quadro di programmazione teso a garantire la perfetta autonomia gestionale delle quattro aree, consentendo l'inserimento nel mondo del lavoro di risorse fresche e giovani preparati in linea col programma presentato nel 2015".