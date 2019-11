Catanzaro, interrotta erogazione idrica in zona Stadio e San Leonardo

Per consentire la riparazione di un guasto improvviso su un tratto di condotta comunale si è reso necessario interrompere l'erogazione del servizio idrico per le utenze di via Buccarelli, zona Stadio e San Leonardo. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili evidenziando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio la cui normalizzazione è prevista per la tarda serata di oggi.

Dettagli Creato Venerdì, 22 Novembre 2019 16:59