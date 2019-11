Spi Cgil incontra vertici Centro di Neurogenetica Regionale presso l’Ospedale Civile di Lamezia Terme (Cz)

Un importante incontro si è tenuto ieri nel Centro di Neurogenetica Regionale presso l'Ospedale Civile di Lamezia Terme tra una delegazione dello SPI CGIL Calabria, la responsabile del Centro Dott.ssa Amalia Cecilia Bruni e il Presidente della Terza commissione del Consiglio regionale on. Michelangelo Mirabello.La delegazione dello SPI era composta da Gianni Dattilo , Segretario regionale e Michele Iannello,responsabile del dipartimento socio sanitario.

"I dirigenti dello SPI,- si legge in una nota - preoccupati dello stato di abbandono in cui versa il Centro di Neurogenetica regionale, che rappresenta per la ricerca sulle malattie neurodegenerative, - demenza senile e soprattutto Alzheimer -un centro di eccellenza, che fa onore alla Calabria ed all'Italia, hanno voluto comprendere bene e meglio, i problemi di una cosi importante struttura per mettere in campo fin da subito tutte le iniziative utili a sbloccare una situazione di grande criticità per la sopravvivenza stessa del centro.

La puntuale e chiara esposizione della Dott.ssa Bruni , ricercatrice e scienziata calabrese, che nelcorso della sua vita ha raggiunto risultati di primo piano contribuendo , in collaborazione con due centri diricerca internazionali, Toronto e Parigi, ad isolare la Presenilina 1, gene più frequentemente coinvolto neldeterminismo della malattia di Alzheimer nella sua variante genetica ad esordio precoce, ha consentito aidirigenti regionali dello SPI CGIL di prendere pienamente atto di come la miopia di una certa politica e del management aziendale dell'ASP di Catanzaro, rischia di porre fine ad una straordinariaesperienza di ricerca che il mondo scientifico nazionale ed internazionale ci invidia.

Lo SPI CGIL, preoccupato dai dati sempre più crescenti di cittadini calabresi coinvolti in questadevastante patologia, - si stima che in Calabria ci siano dai 25 mila alle 40 mila persone, interessate aforme di demenza , con una incidenza prevalente della malattia di Alzheimer - ha inteso e intende, puntarei riflettori , sulla situazione che sta vivendo il Centro Regionale di Neurogenetica che è diventata ormaiinsostenibile sia per i ricercatori che per gli ammalati e le loro famiglie.Un'iniziativa, questa dello SPI CGIL Calabria , che si inserisce pienamente nella battaglia nazionalee regionale tesa a richiamare l'attenzione dei Governi sulle problematiche delle non autosufficienza , fra le quali proprio l'Alzheimer, rappresenta una delle principali patologie che portano le persone , soprattutto anziane e con una sempre più crescente aspettativa di vita , ad una condizione di non autosufficienza. E' questa, a parere dello SPI CGIL, una vera e propria emergenza sociale, che deve essere cometale letta dall'attuale Giunta e dal Consiglio regionale prima che l'attività venga interrotta dalle prossimeelezioni.

Serve un atto univoco del governo regionale, che consenta al Centro di Neurogenetica di esserericonosciuto come centro di ricerca , per poter partecipare anche ai bandi con progetti di ricerca esperimentazioni proprie, che sia quindi dotato di una vera e propria pianta organica che consental'assegnazione del personale (medici , biologi , psicologi , paramedici e amministrativi) necessario per le attività del centro.Ma è indispensabile fin da subito, l'assegnazione delle risorse economiche necessarie per consentire che il Centro possa proseguire le attività già in corso , così come previsto dal comma 5 , art. 19 della Legge Regionale 11 maggio 2007 nr. 9 che prevedeva – a partire dal 2007 – l'erogazione di una somma annuale di euro 500.000 , prelevata dal fondo sanitario regionale per la ricerca ; nonché le risorse assegnate al Centro con l'art. 16 , comma 5 della legge regionale 27/12/2016 , nr. 44 , rifinanziato con la legge regionale 19/12/2018 , nr. 48 (art. 7 e Tabella C allegata) e pari ad euro 200.000 per l'anno 2019.

Lo SPI ripone nella Ricerca in questo settore grandi speranze, nel tentativo di individuare le cause ei meccanismi patogeni responsabili delle demenze. Ciò può aprire, per come descritto in un opuscolocurato dallo stesso Centro di Ricerca, nuovi orizzonti verso l'individuazione di terapie specifiche con le qualicontrastare la degenerazione neuronale che altrimenti evolve in modo inesorabile.Riteniamo che sia giunto il momento di mettere nelle condizioni ottimali tutto il personale ( medici, biologi , psicologi,paramedici e amministrativi ) , che aiuta a far funzionare al meglio il Centro, perconsentire anche per il futuro il raggiungimento di risultati ancora più lusinghieri e tali da essere ancoraapprezzati dal mondo scientifico e dalle persone interessate a queste terribili patologie.Auspichiamo che ciò si possa realizzare nell'interesse della scienza e della lotta a malattie, che senon si combatteranno con i mezzi giusti ed una adeguata prevenzione, rischiano di diventare ancora piùdevastanti per la collettività, sia dal punto di vista economico, che sociale.Investire nella prevenzione, nella ricerca e sul territorio, vuol dire risparmiare somme ingentirispetto alla malattia conclamata, che costa alle famiglie, alla Regione ed allo Stato milioni di euro.

Lo SPI CGIL ritiene che su questo tema, ci debba essere una grande attenzione da parte delleistituzioni , della politica , degli enti locali e del mondo dell'associazionismo al di là delle proprie posizionipolitiche . Per questo vogliamo rivolgere un appello in primo luogo alle persone che fanno parte dellamaggioranza che governa la regione che , per il ruolo che rivestono , hanno il potere per decidere edeliberare, ma anche a chi è collocato all'opposizione , affinché assumano e sostengano le rivendicazionisopraindicate nell'esclusivo interesse dei cittadini calabresi e di tutto il Paese.

Se non si dovesse sbloccare in senso positivo la situazione da noi denunciata, ci vedremmocostretti ad assumere ogni opportuna iniziativa , non escluso il ricorso ad adeguate forme di lotta, percostringere il Commissario alla gestione del Piano di Rientro dal debito sanitario e la Giunta regionale adare soluzione alle problematiche che impediscono al Centro Regionale di Neurogenetica di continuare lasua pregevole e importante attività di ricerca.

All'on. Michelangelo Mirabello, che ha condiviso nelcorso dell'incontro le nostre stessepreoccupazioni , chiediamo un suo impegno concreto perché solleciti nelle sedi opportune quelle risposteimmediate alle richieste che servono a rilanciare l'attività di ricerca del Centro .

Lo SPICGIL Calabria, ritiene infine che ci sono le condizioni – soprattutto professionali – affinché leattività di assistenza, diagnosi, studio e ricerca nell'ambito delle patologie neurogenetiche, possanocontinuare ad essere fatte in Calabria , sfruttando le potenzialità del Centro anche per formare e daresbocchi professionali a tanti giovani ricercatori e ricercatrici calabresi senza costringerli ad emigrare fuoridalla regione e dal Paese.Abbiamo il privilegio di avere in Calabria una scienziata di fama internazionale, che sta dedicando lasua vita alla ricerca su una malattia inesorabile. Riteniamo che questa risorsa della Calabria e del Paesevada assolutamente e concretamente sostenuta".