Derubava anziane donne, arrestato ladro seriale a Catanzaro

I carabinieri della Stazione di Catanzaro hanno arrestato U.R., di 33 anni, con l'accusa di furto e utilizzo indebito di carte di credito. L'uomo sarebbe il responsabile di sette furti, accomunati dalle stesse modalita', tra agosto e ottobre scorsi commessi a Catanzaro, Soverato, Squillace e Pentone. U.R., secondo quanto e' emerso dalle indagini dei carabinieri, fermava autovetture condotte da donne anziane proponendosi di aiutarle a sostituire una gomma che lui riteneva essere sgonfia o bucata.

Nelle fasi di sostituzione, approfittando della distrazione, asportava i portafogli delle vittime dall'abitacolo. In una circostanza U.R. era anche riuscito a procurarsi le chiavi dell'abitazione di una delle vittime e ad entrarvi, appropriandosi di monili in oro. In un paio di casi, inoltre, aveva utilizzato il bancomat e le carte di credito trovate nei portafogli per ritirare del contante. Il provento dei furti commessi dall'arrestato ammonta, complessivamente, a 14 mila euro.