Catanzaro, Costanzo effettua sopralluogo in parcheggio e ascensore di Bellavista

La commissione politiche sociali ha effettuato un sopralluogo al parcheggio di Bellavista al fine di verificare le condizioni di utilizzo dello spazio dopo la recente riattivazione dell'ascensore. Ne dà notizia la presidente dell'organismo consiliare, Manuela Costanzo, che è stata accompagnata dalla vice Roberta Gallo e da altri consiglieri componenti. "Abbiamo voluto verificare di persona lo stato dell'impianto – ha detto – che è stato riattivato ed è al momento utilizzabile da parte dei soli utenti del parcheggio. La commissione da me presieduta ha accertato che lo spazio per la sosta delle auto è fruibile in modo sicuro anche da parte delle categorie delicate, come anziani e donne incinte, grazie all'installazione di una sbarra automatica all'accesso e del sistema di videosorveglianza. Anche la terrazza panoramica al livello superiore consente di accedere agevolmente su corso Mazzini e rappresenta un angolo suggestivo della città che, in occasione delle festività natalizie, potrebbe essere addobbato e illuminato".

"Insieme all'amministratore unico dell'Amc, Giorgio Margiotta – continua la presidente - ci siamo soffermati sull'opportunità di estendere l'utilizzo dell'ascensore non solo a chi parcheggia, ma anche a tutti i cittadini, vista l'utilità offerta dal servizio. A tal fine, chiederemo all'amministrazione di stanziare le risorse necessarie per garantire la manutenzione necessaria per far funzionare in modo sicuro e continuo l'impianto. Si è discusso anche della possibilità di migliorare le condizioni di fruibilità e isolamento termico all'interno del tunnel che dal parcheggio conduce all'ascensore. Abbiamo, perciò, condiviso l'idea di individuare, tramite manifestazione d'interesse, agenzie o imprese che vogliano acquistare degli spazi pubblicitari su pannelli da installare nella galleria e, con parte del ricavato, consentire la realizzazione delle migliorie".