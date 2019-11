Lamezia Terme (Cz), consegnati diplomi certificazioni linguistiche al Perri – Pitagora. Liceo linguistico verso il trentennale

Sono stati consegnati ai circa 70 studenti dell'istituto comprensivo "Perri – Pitagora" i diplomi della certificazioni linguistiche europee Delf di lingua francese, a conclusione del percorso di alternanza scuola – lavoro promosso dal liceo Campanella di Lamezia Terme, coordinato dalla docente Carmen Marra.

Sono stati gli studenti del triennio delle sezioni A e B del liceo linguistico, al termine di un percorso di trenta ore di formazione, a guidare i giovanissimi della scuola primaria e secondaria alla scoperta della lingua francese attraverso un metodo ludico e innovativo, che ha dato la possibilità a bambini e ragazzi di prepararsi all'esame per il conseguimento delle certificazioni avendo come "docenti" dei ragazzi, poco più grandi di loro. Gli studenti della scuola primaria "Perri" hanno conseguito la certificazione linguistica di livello A.1.1., gli studenti del secondo e terzo anno della scuola "Pitagora" la certificazione di livello A2, sostenendo le prove di esame effettuate dai responsabili dell'Alliancefrançaise di Catanzaro, punti di partenza di un percorso che in futuro consentirà ai ragazzi di approfondire la lingua francese come elemento del proprio percorso di formazione e, in prospettiva, di inserimento lavorativo.

Un progetto, giunto al terzo anno, che ha visto una collaborazione virtuosa tra l'istituto superiore diretto da Giovanni Martello e l'istituto comprensivo guidato da Teresa Bevilacqua, con la docente Francesca Sorrenti responsabile per i ragazzi della scuola primaria e il docente Rocco Arena responsabile per la scuola secondaria. Un'iniziativa che si associa perfettamente al progetto di Erasmus attivato dallo scorso anno all'istituto comprensivo "Perri-Pitagora", puntando a una formazione sempre più di respiro europeo per i propri studenti.

Nel trentennale dell'attivazione del liceo linguistico all'istituto Campanella, "la collaborazione con l'istituto comprensivo "Perri – Pitagora" e con altri istituti comprensivi cittadini – ha spiegato la responsabile del progetto Carmen Marra – rafforza la qualità dell'offerta formativa del nostro liceo linguistico, che è l'unico in città ad aver attivato la possibilità per gli studenti di conseguire l'Esabac, che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire attraverso un unico esame due diplomi contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il nostro liceo linguistico è stato classificato di recente tra i migliori in Calabria dalla fondazione Agnelli".