Lamezia Cuore 2019, incontro il 22 e 23 novembre

Si svolgerà venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 9, e sabato 23 novembre 2019, presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico, l'evento formativo "Lamezia Cuore 2019". Tradizione, innovazione e radicamento sono le tre parole chiave dell'evento il cui responsabile scientifico è il dott. Roberto Ceravolo, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia con Utic dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme. L'incontro sarà suddiviso in 10 sessioni (risonanza magnetica cardiaca, emodinamica, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e tanto altro ancora) che tratteranno di tematiche specifiche durante le quali si alterneranno relatori altamente qualificati provenienti da ogni parte d'Italia. Anche quest'anno un messaggio particolarmente significativo si legge nel tema del convegno: partendo dalla tradizione, in quanto è opportuno ricordare che l'Unità coronarica di Lamezia Terme è la prima nata in Calabria e la quarta in Italia, si punta all'innovazione, all'utilizzo delle nuove tecnologie e al radicamento sul territorio.

Dettagli Creato Giovedì, 21 Novembre 2019 11:46