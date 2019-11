Confartigianato Catanzaro lancia il progetto “Rachele e Saverio”

Confartigianato Catanzaro si propone di contribuire alla valorizzazione del centro storico del Capoluogo di Regione mettendo in campo attività che possano ampliare l'offerta turistica e culturale e quindi, favorire la crescita delle realtà produttive e commerciali. In particolare, sfruttando le potenzialità del patrimonio culturale ed artistico che fanno parte della identità collettiva di Catanzaro come quella dell'amore contrastato tra Rachele De Nobili e Saverio Marincola, emulando l'esperienza di Romeo e Giulietta a Verona. In che modo? Lo scopriremo venerdì 22 novembre alle ore 10 nella Sala concerti di Palazzo de Nobili, nel corso di una conferenza stampa organizzata da Confartigianato Catanzaro, rappresentata dal presidente provinciale Enzo Bifano e dal segretario provinciale Raffaele Mostaccioli, per la presentazione del progetto "Rachele e Saverio" Catanzaro città dell'amore eterno. Saranno presenti: il sindaco Sergio Abramo, gli assessori al Turismo e alle Attività Produttive, rispettivamente Alessandra Lobello e Alessio Sculco, il presidente regionale dell'Associazione delle Guide Turistiche Mario Mauro, e Antonio Blandi, responsabile dei progetti di sviluppo di Confartigianato Calabria.

Mercoledì, 20 Novembre 2019