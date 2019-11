Gratteri a "Otto e mezzo": "Riforma giustizia, persa grande occasione"

"Il sistema giudiziario cosi' com'e', e' troppo farraginoso e non e' adeguato alla realta' criminale del 2019. Servono mille riforme da fare contemporaneamente perche' il sistema diventi efficace. Ma penso che anche con questa riforma della giustizia si sia persa una grandissima occasione". Cosi' il capo procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Il Ministro degli Interni puo' fare poco sulla giustizia. Puo' solo chiedere maggiori risorse per assumere personale e agenti, che mancano per colpa del blocco delle assunzioni nel 2010. Salvini ha perso troppo tempo parlando di immigrazione e ha parlato poco di quello che realmente andava fatto per le forze dell'ordine".