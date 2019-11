Catanzaro, Consiglio comunale approva variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato tutti i punti inseriti all'ordine del giorno. Un minuto di silenzio in memoria dei tre Vigili del Fuoco tragicamente deceduti, mentre compivano il proprio dovere nell'Alessandrino, ha anticipato l'apertura dei lavori dell'aula. Che sono poi entrati nel vivo con la relazione del sindaco Sergio Abramo, in qualità di assessore al Bilancio, sulla variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. All'intervento del primo cittadino hanno fatto seguito quelli dei consiglieri Fiorita, Celia, Guerriero, Riccio, Talarico, Filippo Mancuso, Gallo, Bosco, Pisano, Praticò, Levato, Manuela Costanzo, Rosario Mancuso e lo stesso sindaco Abramo. La pratica è passata con 13 voti a favore, 7 contrari e un'astensione.

Via libera all'unanimità all'adozione dell'atto di indirizzo per la tutela del complesso monumentale del Monte dei Morti e dei beni culturali, librari, artistici e archivistici custoditi in quello storico patrimonio della città. La delibera, elaborata in base all'impulso dell'assessore Danilo Russo, è stata relazionata dal consigliere Angotti. Sono intervenuti i consiglieri Bosco, Rosario Mancuso, Talarico, Fiorita, Celia.

Infine, disco verde per le ultime sei pratiche relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturiti da sentenze giudiziarie.