Catanzaro, i volontari di "Officine Buone" portano la musica al Centro Clinico San Vitaliano

E' stata una "buona" domenica, quella di ieri, per i pazienti del Centro Clinico San Vitaliano. I volontari della Onlus Officine Buone hanno fatto "irruzione" all'interno della clinica insieme ai loro musicisti offrendo loro un intrattenimento a suon di musica. La onlus, ormai una realtà nazionale nata dall'idea di giovani calabresi, continua a far crescere e sviluppare i suoi due progetti di spicco in Calabria: lo Special Stage, il progetto che porta la musica negli Ospedali, ed #Escila l'ultimo progetto che porta i laboratori creativi a sostegno della cura psicologica contro i disturbi dell'umore e della depressione.

Allo sviluppo di questi due progetti hanno assistito ieri i pazienti del Centro Clinico San Vitaliano che da un lato hanno goduto della buona musica grazie al contributo di artisti locali, dall'altro hanno beneficiato di un'ora di buon umore.

OFFICINE BUONE è una Onlus che propone un modo nuovo di fare volontariato. Realizza format innovativi che permettono ai giovani di donare il talento in ospedale e nei luoghi di fragilità.