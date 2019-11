Italia Viva, Silvia Vono domani a Catanzaro, Crotone e Vibo

Domani tre importanti appuntamenti per la senatrice di Italia Viva Silvia Vono. "Priorità per l'Italia e servizi essenziali per tutti noi," dice la Vono che sarà presso l'Hotel Guglielmo a Catanzaro in via Tedeschi 1 domani alle 17 Novembre alle ore 11, seguirà incontro a Crotone presso il Centro Ricerca Italsistemi in via Amedeo Avogadro 22 alle ore 15 per concludere a Spadola provincia di Vibo Valentia , Hotel La Fontanella località Cannella 22 alle ore 18.30.

Dettagli Creato Sabato, 16 Novembre 2019 18:30