Comunali Lamezia Terme (Cz), accertamenti polizia: nessun problema ai seggi

Non si sarebbero verificati problemi o situazioni di disturbo ai seggi domenica scorsa a Lamezia Terme dove si e' votato per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale. E' quanto sarebbe emerso dopo che gli agenti del Commissariato di Ps hanno effettuato delle verifiche in seguito alle affermazioni fatte ieri durante un dibattito tra i candidati che si affronteranno al ballottaggio del 24, in relazione alla presunta presenza in un seggio di una persona poi arrestata. Gli investigatori hanno sentito oggi i componenti del seggio in questione, il n. 17, e anche quanti erano impegnati nei seggi vicini per accertare se durante le operazioni di voto si fossero verificate situazioni particolari.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Novembre 2019 19:41