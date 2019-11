Comunali Lamezia Terme, legame tra arrestato per usura e candidato con lista di Paolo Mascaro? Nicotera: “Solo rapporti professionali, Pegna getta fango su avversari”

"Spiace che il candidato Ruggero Pegna, che mi auguro abbia una fedina penale cristallina come la mia, dica cose assolutamente menzognere ed infondate dissertando falsamente su Paolo Mascaro e sulla mia specchiata storia personale e familiare. Rimango basito". E' quanto afferma, in una dichiarazione, Giancarlo Nicotera candidato nella lista "Assieme" con candidato sindaco Paolo Mascaro.

"Non e' dicendo bugie o gettando fango sugli avversari - prosegue Nicotera - che crescera' il suo consenso. L'unica verita' e' che da oltre 15 anni sono legale di fiducia di Furci Carmelo, nei procedimenti a suo carico, essendo io un avvocato penalista, con lo stesso, pertanto, ho avuto rapporti professionali. Rilevo pure che lo stesso non risulta essere mai stato rappresentante di alcuna nostra lista. Prendo atto che Pegna ha inteso condurre una campagna elettorale di un livello mai visto prima al quale non mi abbassero' mai, per me il rispetto dell'altro viene prima di tutto".