Catanzaro, nuovi giochi in villa Margherita: consegnati lavori a rappresentanti impresa incaricata

Un castello, un'altalena, un girello e due opere a molla: sono i nuovi giochi che verranno installati, da qui a due settimane, in villa Margherita.

Dopo aver ricevuto gli ok dalle Soprintendenze interessate, gli assessori Franco Longo (Lavori pubblici) e Domenico Cavallaro (Sport e Ambiente), hanno consegnato questa mattina, a un rappresentante della ditta Ro.Gu., i lavori di montaggio della nuova area dedicata ai bambini nella storica villa del centro città.

Ultimati gli ultimi adempimenti burocratici, gli interventi di installazione partiranno a tutti gli effetti nei primi giorni della prossima settimana. "È una risposta importante che garantiamo alle famiglie e ai loro figli", hanno sottolineato Longo e Cavallaro nel corso del sopralluogo, al quale hanno partecipato anche i funzionari comunali Francesco Grandinetti e Francesco Rubino, finalizzato a verificare le condizioni della zona. "A breve, dunque, nuovi e sicuri giochi per bambini torneranno lì dove sono sempre stati", hanno aggiunto i due delegati dell'esecutivo che hanno pure verificato, nel corso del sopralluogo, quali sono i punti della pavimentazione malridotti o completamente distrutti, per avviare un intervento di riparazione che servirà a ripristinare la stessa pavimentazione "e restituire pieno decoro a villa Margherita".

Longo, inoltre, ha annunciato che verrà verificata la disponibilità di somme ulteriori, ricavate dal ribasso nella gara per l'affidamento degli interventi, per acquistare e montare anche altri giochi dedicati ai bambini diversamente abili.