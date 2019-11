Catanzaro: dal 18 novembre riapre il parcheggio e l'ascensore di Bellavista

L'Amc Spa comunica che da lunedì 18 novembre riapre il parcheggio e l'ascensore di Bellavista. L'azienda, che si occupa della mobilità cittadina, è affidataria anche della gestione del suddetto servizio che comprende un sistema combinato, composto da area parcheggio e ascensore panoramico, che consente di posteggiare la propria auto e di giungere in poco tempo nel centro storico del capoluogo. Diversi gli interventi realizzati dalla società: installazione di telecamere di sorveglianza sia nel parcheggio che all'interno dell'ascensore, di un impianto videocitofonico, di un nuovo impianto di illuminazione, di una sbarra automatica per accedere al parcheggio.L'area sarà presidiata da personale Amc. Il parcheggio conta 53 posti auto più due spazi riservati ai disabili. Il servizio sarà attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e costerà 0,50€ all'ora, da pagare tramite parchimetri posizionati nei pressi della zona. I disabili, come da regolamento strisce blu, non pagherànno nelle prime due ore di sosta. Si potrà sottoscrivere un abbonamento mensile di 22€ che coprirà la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 15. L'ascensore sarà sorvegliato e telecomandato dall'operatore presente e chiuderà alle ore 20.30. L'apertura del parcheggio potrà essere prolungata anche nei weekend e in periodi particolari, come quello natalizio, o in caso di eventi speciali. Fuori dall'orario e dai giorni previsti il parcheggio sarà utilizzabile senza operatore. L'Amc è intervenuta per l'ennesima volta nel ripulire la zona, in particolare le scale annesse all'ascensore, spesso trovate in condizione di scarsa igiene, con abbandono di rifiuti. La società raccomanda collaborazione e senso civico da parte dei cittadini, chiedendo anche di segnalare anomalie e comportamenti non corretti e inadeguati.

