Nuovo circolo di Fratelli d'Italia a Gizzeria (Cz)

Fratelli d'Italia continua a crescere e a strutturarsi sul territorio della provincia di Catanzaro. Con la nascita del circolo di Gizzeria, ratificato dalla coordinatrice provinciale on. Wanda Ferro, il partito di Giorgia Meloni ha un nuovo punto di riferimento nell'area tirrenica.

A guidare il circolo l'ingegnere Alberto Roppa, già consigliere comunale e assessore di Gizzeria, che da rappresentante dell'amministrazione ha pure ricoperto incarichi importanti quale quello di presidente della Biblioteca comunale e amministratore della Reventino Servizi, da sempre attivo nel campo dell'associazionismo culturale e del volontariato nell'ambito delle attività di Protezione civile. Il circolo è stato inaugurato alla presenza del vice coordinatore provinciale di Fratello d'Italia, avv. Francesco Grandinetti, che ha portato anche il saluto dell'on. Ferro. "Fratelli d'Italia - ha detto Grandinetti - continua la sua azione di radicamento sul territorio, ogni giorno riceviamo nuove richieste di adesione e registriamo la voglia di impegnarsi in prima persona da parte di giovani, amministratori, rappresentanti della società civile. Lo straordinario risultato ottenuto a Lamezia Terme, dove siamo il primo partito, è una testimonianza di questo entusiasmo. Con il suo impegno, Alberto Roppa riuscirà certamente ad arricchire il partito di nuove forze ed energie". "La straordinaria crescita di Fratelli d'Italia - ha commentato l'on. Wanda Ferro - è trascinata dalla capacità di una leader autorevole come Giorgia Meloni di interpretare le istanze e i bisogni dei cittadini, che dal canto loro riconoscono la sua coerenza, serietà e concretezza, e danno anche fiducia anche ad una classe dirigente che sul territorio punta ad essere sempre affidabile e credibile. Auguro buon lavoro ad Alberto Roppa e a tutti i militanti di Gizzeria, nella certezza che l'attività del nuovo circolo rappresenterà un presidio di idee, di confronto e di impegno per la crescita della comunità".