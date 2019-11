‘Risveglio Ideale’ presenta a Lamezia le sue idee per la Calabria

L'On. Angela Napoli, Presidente dell'Associazione "RISVEGLIO IDEALE", terrà una conferenza stampa sabato 16 novembre ore 11 presso il GRAND HOTEL LAMEZIA (P.zza Stazione Centrale) di LAMEZIA TERME.

Si tratta di proposte per la Calabria, incentrate su quattro temi: Codice Etico; Cultura e Giovani; Ambiente; Sanità. Le proposte sono state elaborate da quattro gruppi di lavoro, costituiti da iscritti all'Associazione.

Assieme ad Angela Napoli, illustreranno le proposte i quattro coordinatori dei gruppi: Giovanna Fronte, Giovanna Senatore, Giorgio Lo Feudo, Emira Ciodaro.

Sono proposte – scrive l'associazione - per il bene della Calabria: non sono episodiche, ma sistematiche, nel senso che forniscono indicazioni e soluzioni sui quattro temi individuati come centrali rispetto alla situazione politica, economica e sociale della nostra regione.