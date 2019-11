Rifiuti, domenica a Squillace (Cz) l'iniziativa "Less is Better, Less & Better"

L'associazione La Rete di Squillace aderisce anche per l'edizione 2019 alla Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti e in collaborazioni con la locale Pro Loco, l'associazione Domus Pacis ei ragazzi del servizio civile operanti presso il Centro Studi Futura Squillace organizza "Less is Better, Less & Better".

L'iniziativa avrà luogo domenica 17 in piazza San Nicola Vescovo a Squillace lido e la domenica successiva in piazza Duomo a Squillace superiore sempre dalle 10 alle 13; durante le due mattinate i volontari saranno presenti con uno stand informativo per far conoscere le azioni da adottare per consumare meno e meglio al fine di produrre meno rifiuti e meno inquinamento, verranno inoltre avviate raccolte firme per la riapertura delle fontane pubbliche, per l'avvio del compostaggio di comunità, per la modifica del regolamento della Tari al fini di promuovere l'uso di stoviglie compostabili e del regolamento della smaltimento dei rifiuti per introdurre sanzioni ai trasgressori, e per la messa a disposizione della comunità degli spazi comunali chiusi.

La "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti" è nata all'interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall'Unione Europea, lo slogan prescelto per quest'anno è"Conosci, Cambia, Previeni" con l'obiettivo di sensibilizzare sull'impatto che l'eccessivo consumo e la generazione di rifiuti possa avere sull'ambiente in modo tale da cambiare il proprio comportamento quotidiano al fine di ridurre la produzione di rifiuti.