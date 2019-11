Consorzio Ionio Catanzarese, il sindaco di Sersale eletto componente del Consiglio dei Delegati in rappresentanza dei Comuni

Dopo l'assemblea del Consorzio dello scorso 27 ottobre che ha eletto i quindici componenti il Consiglio dei Delegati, si è completato il Consiglio che nei prossimi giorni eleggerà il Presidente e i componenti la Deputazione Amministrativa. L'assemblea dei sindaci, riunita nella sede del Consorzio a Catanzaro, ha eletto all'unanimità Salvatore Torchia sindaco di Sersale rappresentante delle 46 Amministrazioni Comunali che fanno parte del comprensorio consortile. Il sindaco di Sersale farà quindi parte di diritto del Consiglio dei Delegati. Il Presidente uscente del Consorzio Grazioso Manno che a norma e secondo le prerogative dello Statuto ha convocato l'Assemblea ha ringraziato gli amministratori presenti "per l'impegno e la reciproca e proficua collaborazione che si è consolidata attraverso una stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali anche attraverso specifici e operativi protocolli d'intesa. I sindaci – ha continuato Manno – sono stati costantemente il mio punto di riferimento e questo sempre e comunque al di là del colore politico. Dai sindaci il Consorzio ha ricevuto sempre grande sostegno per quanto riguarda la battaglia per interventi di mitigazione del rischio Idrogeologico, che è un tema caro al Consorzio e alle amministrazioni comunali , poiché riguardano il territorio e il suo sviluppo e i cittadini".

Manno ha invitato i sindaci a portare questi sentimenti a tutte le loro comunità. Il sindaco Torchia nel suo intervento ha ringraziato i colleghi sindaci per la sua elezione. Nell'accettare l'elezione ha ringraziato il Presidente Manno per la sua sempre grande disponibilità testimoniata in ogni frangente dell'attività consortile. "Collaborerò - ha concluso – con i nuovi amministratori nell'interesse dei comuni rappresentati e ha assicurato lo stesso impegno e la stessa determinazione nel portare avanti gli interessi dei territori e sostenere le azioni che si intenderanno intraprendere". A margine dell'elezione, è intervenuto Fabio Borrello presidente della Coldiretti Interprovinciale di CZ-KR –VV che ha ringraziato i sindaci e augurato buon lavoro al sindaco Salvatore Torchia. Ha confermato l'importanza dell'alleanza tra Consorzio e comunità, di cui i sindaci sono l'espressione più immediata, per consolidare sul territorio politiche di collaborazione e salvaguardia idrogeologica ed ambientale di un territorio importante e allo stesso modo delicato".