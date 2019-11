Borgia: allerta arancione per domani dalle 12, il sindaco Sacco ha deciso la chiusura scuole a seguito di condizioni meteorologiche avverse

Con ordinanza sindacale n. 22 del 10/11/2019 il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco ha deciso la chiusura scuole a seguito di condizioni meteorologiche avverse. Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, infatti, ha trasmesso il Messaggio di Allertamento Unificato fase previsionale che indica che a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 24.00 di lunedì 11 novembre 2019, vi sarà un livello di allertamento arancione e nello specifico. Dal pomeriggio e per le successive 24/36 ore sono previsti: venti di burrasca sud orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale; fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, pertanto le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale rimarranno chiuse. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari evitando le zone vicine ai corsi d'acqua per il rischio di possibili esondazioni, le pinete per il rischio di caduta alberi e le coste esposte

Dettagli Creato Domenica, 10 Novembre 2019 17:54