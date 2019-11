Catanzaro, Carè (Cicas logistica & trasporti): “Installare in via Lucrezia della Valle almeno due autovelox”

"Dopo l'ennesimo incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino sulla Via Lucrezia della Valle, dove un ragazzo di 24 anni alla guida di uno dei due veicoli interessati é grave, nasce spontanea una domanda: perché non si pensa di installare anche su questa lunga via almeno 2 autovelox posizionati nei punti più strategici?

Tutti noi, sappiamo che di notte (e nelle prime ore del mattino) approfittando del transito ridotto dei veicoli, questa strada diventa una pista dove i veicoli sfrecciano ad alta velocità.

Pertantoinvitiamoil nostro Sig. Prefetto, a voler valutare questa ns propostache riteniamo sicuramente efficace alla prevenzione e alla riduzione dei tanti incidenti anche mortali che da anni si verificano proprio su questa importante arteria cittadina: Via Lucrezia della Valle – Catanzaro". Lo afferma Mariano Carè (Cicas Catanzaro - Logistica & Trasporti).