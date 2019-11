Pietropaolo neo coordinatore di FdI a Catanzaro, il commento del sindaco Abramo

"Con Filippo Pietropaolo alla guida del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia questo partito, magistralmente rappresentato a livello parlamentare da una deputata come Wanda Ferro, che ne è anche coordinatrice provinciale, saprà incrementare e arricchire il suo percorso organizzativo sul territorio". Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, che ha voluto rivolgere gli auguri di buon lavoro a Pietropaolo. "Ho conosciuto e apprezzato nel corso degli anni le sue doti manageriali, espresse anche ai vertici dell'Amc, amministrative e politiche. E per questo sono più che sicuro che pure in questo nuovo e importante incarico Pietropaolo saprà trasferire le competenze, la passione e quelle idee che ne hanno sempre contraddistinto l'operato a ogni livello. Il centrodestra unito - ha concluso Abramo - è un punto di riferimento per i cittadini, non solo per i suoi elettori, e la strada intrapresa, fatta di condivisione e ascolto, con gli uomini e le donne giuste, è senza ombra di dubbio quella da continuare a seguire ora e in futuro".

Dettagli Creato Venerdì, 08 Novembre 2019 18:49