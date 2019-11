Catanzaro, Amc: “Presto soluzioni per agevolare gli studenti universitari”

In questi giorni gli universitari stanno lamentando diversi disagi nel trasporto pubblico. In virtù di questa situazione, proprio la scorsa settimana, il management dell'Amc Spa, azienda che gestisce la mobilità cittadina di Catanzaro, aveva incontrato i rappresenti degli studenti, mostrando – si legge in un comunicato stampa dell'azienda - grande disponibilità e proponendo, addirittura, una collaborazione fattiva con l'Università, nonostante il silenzio della Regione che sta penalizzando la società, tagliando i chilometri e ritardando l'arrivo dei nuovi bus.

Dinanzi all'ennesimo appello dei ragazzi e alla mancanza di comunicazioni da parte dell'Ente Regionale, il direttore generale dell'Amc, Marco Correggia, e l'amministratore unico, Giorgio Margiotta, hanno preso una decisione importante.

"Abbiamo dato incarico agli uffici preposti dell'Azienda - afferma il management - di analizzare i flussi delle corse, in modo da modificare alcuni percorsi, a favore delle tratte più frequentate. Cercheremo di incentivare l'interscambio tra le linee, in modo da recuperare risorse da dedicare in quelle aree con più elevata criticità da e per il Campus Universitario. Si tratta di un grande sforzo da parte della società ma è fondamentale tutelare l'università e garantire ai giovani il diritto allo studio e, quindi, la possibilità di seguire con tranquillità e puntualità le lezioni. Questa analisi che stiamo effettuando – aggiungono Correggia e Margiotta – anticipa il lavori del tavolo tecnico che a breve si terrà con il Rettore dell'Umg, Giovambattista De Sarro, il presidente della Fondazione Umg, Valerio Donato, e i rappresentanti degli studenti per programmare un piano di trasporto pubblico per il campus e le aree di Germaneto, con la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento. Inoltre, garantiamo che i sei nuovi bus, che speriamo arrivino per fine novembre, verranno utilizzati per servire al meglio il Campus universitario".