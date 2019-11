Lamezia Terme (Cz), turismo: la ricetta di Ammendola

"Uno degli argomenti che è stato in auge durante questa campagna elettorale, centrale per la crescita della città, è il Turismo. Ricordo che il Turismo è uno dei settori che compete alla regione secondo l'art. 117 della Costituzione e che è regolamentato dalla legge quadro nazionale del 29 marzo 2001 n. 135. Tali disposizioni prevedono un'incidenza delle amministrazioni locali sulla direzione generale da intraprendere per favorire il turismo, quasi nulla. Infatti sta alla regione, e spesso ci si dimentica che la politica locale e regionale(tranne qualche eccezione) ha fatto poco e male, prevedere delle linee guida per incentivare il Turismo nella nostra regione e sopratutto nella nostra città. Cosa può fare allora il sindaco e un'amministrazione lungimirante?"

Lo afferma Marco Ammendola, Candidato Al Consiglio Comunale con "Lamezia Insieme".

"Innanzitutto può partecipare con un proprio stand alla Bit che si tiene a Milano ogni anno, poi può collaborare con la regione ed essere stakeholder per portare le proprie peculiarità e vedersi finanziati progetti innnovativi per il settore. Ma siamo certi che un'amministrazione comunale deve avere le competenze e gli esperti che sanno di cosa parlano e dove agire, senza inutili proclami e distorte rappresentazioni della realtà. Infatti le nostre proposte sono fattive, riferite a competenze applicabili da subito e invito tutti i cittadini a leggere il nostro programma innovativo e scritto da esperti del settore".