Lamezia Terme (Cz), Serratore (Lista Guarascio Sindaco): “Investire nella sicurezza”

"Il pizzo è la più antica e perpetrata attività della mafia. Sono spesso imprenditori e operatori economici a esserne vittime. Tutto inizia con una richiesta esplicita, rafforzata poi da una serie di minacce e di intimidazioni per accertarsi una risposta positiva, che in qualche modo certifichi il rapporto di sudditanza. Si tratta di minacce che variano a seconda della resistenza della vittima: maggiore è la resistenza, tanto più forte sarà la pressione applicata. Il fine è quindi far percepire la situazione di pericolo alla quale, ovviamente, si può scampare accettando la "protezione" del mafioso. Una protezione che fa perdere alla vittima la propria libertà personale e imprenditoriale.

In uno scenario del genere, sembra che ribellarsi sia impossibile. Invece non arrendersi è giusto ed addirittura conveniente. Le leggi dello Stato e le associazioni antiracket (composte da altre persone che hanno subito queste pressioni) sono un validissimo alleato, una spinta fondamentale per dire no a questa becera forma di sottomissione. Insomma, è la vera protezione ed ha messo a segno importanti risultati, grazie anche all'approvazione della Legge n. 44/99 che ha permesso l'avvio di una nuova fase nella lotta al racket.

L'amministrazione comunale svolge l'importantissimo ruolo di sensibilizzare sul tema, tutelando le associazioni di cittadini che non accettano queste pressioni di illegalità. La tutela, però, è possibile solo se si creano strategie comuni di contrasto alla criminalità organizzata con il coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale. Un'amministrazione deve chiedere a gran voce che le forze dell'ordine intensifichino il controllo del territorio comunale, utilizzando più mezzi e più uomini.

Serve, in conclusione, una cultura della legalità e della sicurezza urbana, che sia prioritaria e continuativa, portata avanti in sinergia dalla politica e dalla convinta partecipazione dei cittadini". Così il candidato al Consiglio comunale Antonio Serratore (Lista Guarascio Sindaco), ieri sera presso il punto d'incontro in presenza dell'Associazione Lametina Antiracket.

Creato Mercoledì, 06 Novembre 2019