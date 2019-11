Si terrà domani, giovedì 7 novembre, alle ore 17.00 presso il Chiostro Caffè Letterario (corso Numistrano- Nicastro di Lamezia Terme), un incontro per accogliere e presentare alla città, il campione olimpionico di Marcia, Maurizio Damilano.

L'evento organizzato dall'ASD Nicholas Green accende i riflettori sul buio che ha oscurato alcune discipline sportive di atletica leggera, e si pone come punto di ripartenza per una definitiva rivincita dello sport.

Un momento non di critica ma di condivisione di criticità e dunque, occasione per ribadire che la forza dell'unione può trasformare le problematiche in opportunità.

Durante la serata sarà consegnato un premio letterario dal titolo incisivo e diretto "lo Sport triste" da Maurizio Damilano al plurimedagliato Edoardo Alfieri per il lustro dato alla nostra Regione ed all'intera Nazione sui podi Europei dei campionati EMAC 2019.

Tristezza come monito di rilancio e rinascita.