Catanzaro, lavori su via Milelli: variazioni corse bus dell’Amc

L'Amc Spa informa che, in ottemperanza all'ordinanza municipale n°285/19, via Milelli non sarà percorribile dai mezzi pesanti da oggi, 6 novembre, e sino a fine lavori di ripristino della carreggiata, nella direzione nord-sud. Pertanto, le corse delle linee 2R-9A–400TR-A transiteranno da corso Mazzini-via Cilea.

Le fermate poste su via Milelli saranno, quindi, temporaneamente soppresse e la fermata di via Kennedy non sarà operativa per la linea 2R, sostituita dalla fermata di Piazza Matteotti.