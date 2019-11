Lamezia Terme (Cz), Pegna incontrerà gli operatori culturali della città

Il candidato a Sindaco Ruggero Pegna ha richiesto all'ATI In Teatro di organizzare una riunione nella quale intende confrontarsi con gli operatori culturali della città. Aderendo a questo invito è stata organizzata a Lamezia Terme Nicastro presso la sede di Ama Calabria in via P. Celli, 23 per domani giovedì 7 novembre alle ore 15,30 un'incontro sulle tematiche del settore al quale potranno partecipare anche i rappresentanti della stampa.

