Vescio (Pd): “Lamezia Comics? Cultura, arte e fantasia per rianimare la città”

"Nel 2009, grazie all'impegno e all'entusiasmo dell'Associazione Culturale Attivamente, nasce a Lamezia Terme il Lamezia Comics, un evento dedicato a fumetti, giochi, animazioni e in generale all'immaginazione e alla creatività. L'intento è quello di "rivitalizzare il centro cittadino e di dare ai giovani della città un'attività ludico-culturale di ampio respiro". L'obiettivo, negli anni ampiamente realizzato, ha visto coinvolti i cittadini di Lamezia e ha accolto, altresì, giovani da ogni parte della Calabria, che con entusiasmo hanno condiviso la passione per il mondo dell'animazione e della fantasia, e riempito gioiosamente le strade della città. Il suo successo ha tramutato l'evento in un appuntamento fisso, che di anno in anno ha visto la città coinvolta in un progetto artistico entusiasmante, appassionando giovani e adulti, tant'è che quest'anno siamo giunti all'XI edizione. Ahimè, questa straordinaria manifestazione culturale ha visto un dislocamento dal centro città, precisamente dal Chiostro di San Domenico, fino al Centro Commerciale Due Mari, isolando di fatto l'evento: la città, che per l'occasione si riempiva di colori e di giovani, ora è diventata mera spettatrice.

Lamezia, invece, ha bisogno di eventi culturali e artistici, e i cittadini hanno il diritto alla fantasia: difatti, offrire ai giovani luoghi di aggregazione, con la tematica della cultura e della vitalità dell'arte, è fondamentale per una città che vuol crescere.

Sono fermamente convinta, avendo piacevolmente io stessa partecipato alle scorse edizioni del Lamezia Comics, che tale occasione non debba essere persa o segregata ai margini della città, piuttosto andrebbe valorizzata e coltivata come altrettanti momenti aggreganti e di cultura. Qualora la coalizione che vede candidato a sindaco Eugenio Guarascio si insediasse dopo il 10 novembre, l'amministrazione comunale si spenderà con massimo impegno ad offrire all'Associazione Attivamente un interlocutore istituzionale con cui lavorare per riportare nel centro cittadino un evento unico nel suo genere. Ci auguriamo, infatti, che manifestazioni simili, portatrici di cultura e bellezza, possano continuare a nascere e crescere a Lamezia Terme.

L'impegno sarà altresì volto al dialogo aperto tra amministrazione e associazioni culturali del territorio, perché sono fermamente convinta che la nostra città debba e possa ripartire dall'arte e dalla bellezza.

<<Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore>> (Peppino Impastato, 1978)". Lo scrive in una nota la candidata del Pd al Consiglio Comunale di Lamezia Terme Lidia Vescio.