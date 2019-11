Protezione civile, Eugenio Guarascio ha incontrato delegazione Radio Club Lamezia

Sicurezza e prevenzione, ovvero questioni di primaria importanza discusse dal candidato a sindaco, Eugenio Guarascio con una folta rappresentanza del Radio Club Lamezia guidata dal presidente, Luigi Ruberto e da Costanza Anania e che si occupa da anni di Protezione civile. Ruberto ha illustrato a Guarascio le attività che si svolgono e cosa può e deve fare il Comune in tema di prevenzione.

"La città ha già delle aree per l'emergenza, così come prevede il Piano comunale. Quello che chiediamo è la diffusione di una cultura della protezione civile che pensi alla prevenzione del rischio sismico in termini di prima necessità; che pensi ai pericoli derivanti dal rischio idrogeologico, a ripulire i fiumi. Quindi, a dialogare con il Consorzio di bonifica e con tutti gli Enti preposti impegnati nella salvaguardia del territorio. Non chiediamo finanziamenti - ha evidenziato Ruberto - ma attenzione e magari l'istituzione di uno Sportello del cittadino per ogni tipo di informazione per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza".

Guarascio ha ascoltato con attenzione giacché si tratta di un tema importante e delicato, per il quale un sindaco è il primo responsabile della comunità amministrata. "Apprezzo il vostro impegno - ha affermato il candidato a sindaco - e vi ringrazio per la vostra opera meritoria. Certamente, il Comune si farà carico di operare nella direzione di garantire sicurezza e priorità alle questioni che riguardano l'emergenza.

Dovremmo garantire la pulizia dei torrenti, anche di concerto con gli Enti di competenza, curare gli aspetti che sono legati alla prevenzione del rischio sismico e del dissesto idrogeologico. Il problema è anche culturale - ha sottolineato Guarascio – perché dobbiamo tutti insieme migliorare ed acquisire una nuova mentalità: quella della collaborazione e della conoscenza per un'idea di città che rispetti i canoni della sicurezza. Che mette al primo posto il rispetto delle regole".