Minacce al Pm Manzini, Abramo e Russo: "Vicinanza forte"

Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore Danilo Russo hanno espresso la propria solidarietà nei confronti del magistrato Marisa Manzini.

"L'ennesima minaccia ricevuta dal procuratore Marisa Manzini da parte di esponenti del clan Mancuso testimoniano come l'azione portata avanti dal Magistrato stia cogliendo nel segno e vada a colpire con forza gli interessi criminali della 'ndrangheta del Vibonese", ha sottolineato il sindaco, che ha aggiunto: "Non sarà certo una delle tante minacce a fermare l'attività di un magistrato coraggioso che sta contribuendo, concretamente, a rafforzare la presenza dello Stato in Calabria. Marisa Manzini non è da sola, ma ha accanto a sé le istituzioni e tutta quella gente perbene che vuole vedere vincere legalità e giustizia, ogni giorno, contro le mafie".

L'assessore Russo, dal canto suo, ha ricordato: "Ho avuto il piacere di conoscere il magistrato Manzini in occasione della presentazione del suo

libro in un evento alla scuola "Manzoni Catanzaro Nord Est", durante il quale ho ammirato la sua forza e il suo spiccato senso della giustizia. L'ennesima minaccia ricevuta non deve passare inosservata, ma deve far indignare tutti coloro che credono in quei valori fondanti e indissolubili alla base del principio di legalità".