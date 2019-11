Lamezia Terme, Mascaro ascolta i cittadini nel parco Impastato

La costante attenzione alle istanze dei cittadini ha condotto il candidato a sindaco per il comune di Lamezia Terme avv. Paolo Mascaro anche presso il parco Peppino Impastato. In questa area verde della città, Mascaro ha ritrovato un nutrito gruppo di persone pronte a parlare con lui e ricordare le tante criticità di un luogo che costituisce importante polmone verde della città. Un'area naturalmente predisposta a diventare luogo di socialità, di benessere fisico e psichico e che l'ex sindaco ha sempre promosso come cornice di manifestazioni sportive e civili. Fu proprio il parco Impastato, infatti, che l'amministrazione Mascaro rese fruibile alla Polizia di Stato che ivi festeggiò il 10/04/2017 la Festa Provinciale in occasione del 165° Anniversario della sua fondazione. Una iniziativa che sin dalla scelta del luogo acquistava una doppia valenza sociale, evidenziando il prezioso ruolo delle forze dell'ordine e la necessaria collaborazione con le amministrazioni locali. I residenti della zona hanno lamentato l'assenza di una cura costante degli spazi verdi, la chiusura del bar e la necessità di una maggiore attenzione in termini di sicurezza. È stata anche avanzata la proposta di poter meglio collegare l'area con linea di autobus e renderla così maggiormente accessibile a tutti. Mascaro ha ascoltato e rassicurato sulla centralità della problematica fra le sue linee programmatiche, sottolineando come non si possa abbandonare un luogo di nevralgica centralità in termini di relazioni umane e ricreative, lasciando i residenti dell'area nel buio dell'indifferenza amministrativa. Si procederà, quindi, celermente all'affidamento della gestione del parco affinché diventi cuore pulsante di socialità e svago, confidando sempre nel valido supporto dei cittadini ivi residenti che tanto amano lo stupendo spazio verde.

