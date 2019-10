Conflenti (Cz), domani presentazione video "De Solitude"

Pramantha Arte rende noto che domani, nell'ambito del progetto Catàgeios. L'antro dell'artista - Le opere e i giorni, sarà presentato il video "De Solitude" della drammaturga, regista, performer lituana Gabrielė Labanauskaitė.

"Nato dalla collaborazione tra gli Avaspo e gli scenografi e videomakers francesi Nicolas Perge e Raphaël Dupont - spiegano i curatori - De Solitude è il video derivato da una performance/istallazione unica e irripetibile, avvenuta lo scorso 18 giugno 2011 nell'ambito del festival "Tebūnie Nakties" di Vilnius. Pensato come connessione tra performance, musica e poesia, De Solitude decostruisce il rapporto artista-spettatore, utilizzando la forma del concerto per indagare l'attuale fenomenologia dello spettacolo.

La storia: presa nel suo desiderio narcisistico come un ragno nella sua ragnatela, una cantante si sforza di appagare un pubblico che non potrà mai raggiungere, perché chiusa in uno spazio delimitato da pareti costruite con specchi unidirezionali: la propria immagine riflessa impedisce all'artista di vedere il pubblico che intanto vaga liberamente intorno alla scena in un area immersa nell'oscurità. Viene così a delinearsi un singolare spazio di esclusione, separazione e, infine, isolamento, in cui il rapporto pubblico-attore è destabilizzato. Chi si esibisce non può sottrarsi alla scatola, allo sguardo degli spettatori e alla propria immagine riflessa; e, soprattutto, in nessun momento sa se il pubblico lo sta guardando, se apprezza la sua musica e lo applaude. E' in questo spazio che si manifesta la solitudine.

De Solitude - continuano i curatori - è uno spaccato dell'odierno vivere quotidiano, dove il ruolo dell'esibizione, delle immagini e dell'esposizione mediatica sostituisce il ruolo concreto delle azioni e delle interazioni. È uno spaccato della società contemporanea dove le dinamiche dello spettacolo sono penetrate nelle più essenziali modalità relazionali tra gli individui, innervandone tutti gli ambiti: personale e pubblico; economico e politico; etico ed estetico. Nella realtà concreta come nella realtà virtuale. Il cui unico spazio di distinzione sembra essere proprio lo spazio della solitudine.

Con Gabrielė Labanauskaitė nel ruolo di performer e autrice di De Solitude, Catàgeios affronta lo stato di alienazione dell'uomo contemporaneo schiacciato dalla sua stessa immagine e imprigionato dal suo stesso bisogno di affermazione narcisistica, ed invita ad un'azione di coraggio: superare il gioco dello spettacolo per riappropriarsi del gioco della vita.

L'evento - a cura di Antonio Bruno Umberto Colosimo e Maria Rosaria Gallo - avrà luogo presso la sede espositiva della galleria Pramantha Arte a Conflenti (CZ), in Vico XIV Garibaldi n. 87, sarà inaugurato Venerdì 1 Novembre, e sarà aperto al pubblico fino al prossimo 3 Novembre 2019, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. +39 3395028498