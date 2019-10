Sanità, Federfarma diffida l’Asp di Catanzaro: “Ritardi su rimborsi, si faccia chiarezza”

Una diffida ad adempiere al pagamento dei rimborsi DCR di luglio, agosto e settembre 2019 e da marzo 2019 il pagamento delle fatture di presidi ed ausili oltre all'indennita' di residenza del 2018 e' stata inviata da Federfarma all'Asp di Catanzaro. "Il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte dell'ente entro il termine dovuto - scrive il presidente di Federfarma Catanzaro Vincenzo Defilippo - legittima i titolari di farmacia a fare ricorso all'Autorita' giudiziaria competente per il ripristino della legalita' ed il risarcimento dei danni subiti e subendi. Non e' piu' possibile tollerare ulteriori ritardi". Defilippo afferma anche che qualora i pagamenti non dovessero essere fatti, "verra' adita l'autorita' giudiziaria, proclamato lo sciopero ed informati tutti gli organi competenti affinche' si faccia chiarezza sulle ragioni del ritardo".

Dettagli Creato Giovedì, 31 Ottobre 2019 14:42