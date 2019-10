Lamezia terme (Cz), Ammendola e Villella: “Da Folino osservazioni scontate”

"Cartesio diceva "cogito ergo sum", ovvero, "penso dunque esisto", una congettura non sempre valida, perché l'azione del pensiero priva della riflessione e della cognizione dell'argomento trattato prescinde dall'esistenza stessa. Questa la riflessione che emerge dalla lettura del semplicistico comunicato firmato Matteo Folino, candidato di Forza Italia. Osservazioni scontate e prive non solo di solide basi su cui fondarle, ma anche di adeguato linguaggio. Situazione che rimanda sicuramente all'approccio della precedente amministrazione avuto proprio nei confronti dei beni culturali tanto millanta oggi, ma scarsamente considerati nel corso della loro reggenza. Non vogliamo ancora contrapporre le due fazioni, centrodestra e centrosinistra, anche in merito alla gestione del patrimonio culturale lametino, ma sono dati di fatto che lasciano dell'amaro in bocca, basta pensare all'inaugurazione del Parco archeologico di Terina sotto l'amministrazione Mascaro, poi abbondonato, che ha eclissato l'acquisizione al patrimonio pubblico del Bastione di Malta ad opera dell'amministrazione del centrosinistra, non proseguendo la linea di recupero, valorizzazione e fruizione che si era delineata e non considerando che lo stesso bene rappresenta nel nostro stemma araldico l'intero territorio lametino.

Cosa aggiungere sul tema Carnevali? In primis appare necessario distinguere varie sfaccettature del medesimo volto che è quello della cultura evitando di ingrossare fino all'estremo le argomentazioni. Consideriamo, tra l'altro, che in data 7 dicembre 2015, allo scadere del bando MiBACT incentrato proprio sui Carnevali italiani come espressione identitaria di ogni luogo, nessuna domanda partì da Lamezia Terme.

È necessario che la nuova amministrazione parli con cognizione di causa e si rifaccia a professionisti del settore, senza propinare le solite minestre fatte da affermazioni scontante e vane". Lo affermano in una nota Marco Ammendola (Professionista nel settore Turismo e Candidato al Consiglio Comunale Lamezia Insieme) e Felicia Villella (Diagnosta beni culturali e tecnico di restauro Candidata al Consiglio Comunale Lamezia Bene Comune).