Concorso abilitazione avvocati a Catanzaro, Abramo dopo incontro con Introcaso e Talerico: “Anche nel 2019 le prove si terranno al liceo ‘Fermi’”

Anche quest'anno le prove concorsuali per l'abilitazione alla professione di avvocato si terranno nei locali del liceo "Fermi" di Catanzaro, nel quartiere Lido.

Lo ha annunciato il sindaco e presidente della Provincia, Sergio Abramo, al termine dell'incontro che ha avuto nella tarda mattinata di oggi con il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, e il presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati, Antonello Talarico.

"L'importante esame per avvocati rimane nel suo luogo naturale, il capoluogo calabrese che è sede di Corte d'Appello", ha sottolineato Abramo ringraziando Introcaso, "per la sensibilità e disponibilità dimostrate", e Talerico, "per l'impegno messo in campo nell'ottica della sinergia fra Istituzioni e Ordine provinciale". "Vengono così spazzate via tutte le perplessità relative alla possibilità che l'esame di abilitazione potesse essere trasferito in un'altra città".

"La struttura provinciale del "Fermi", con i suoi 1.300 posti circa, è stata dunque ritenuta idonea, così come avvenuto negli anni scorsi, a ospitare candidati attesi da tutta Italia", ha aggiunto Abramo, "ed è proprio per la riconosciuta funzionalità dell'edificio che avevo proposto, come amministrazione provinciale, che venisse confermata quale sede d'esame".

In base a quanto emerso dall'incontro, unanimemente definito "proficuo e cordiale", la Provincia ha garantito la disponibilità, a proprio carico, dei lavori necessari al montaggio e allo smontaggio degli arredi (e al reperimento degli arredi stessi), e alla pulizia e manutenzione dei locali.