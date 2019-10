Comunali a Lamezia Terme (Cz), prosegue il tour del candidato a sindaco Pegna

Nel primo pomeriggio di oggi, il candidato a Sindaco Ruggero Pegna ha incontrato l'on. Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell'UDC, nonché ex europarlamentare. Prima di avviare il discorso sulla grande squadra che dovrà amministrare Lamezia Terme, nel caso fosse eletto primo cittadino, Ruggero Pegna ha ricordato al massimo esponente di uno dei tre partiti che sostengono la sua candidatura (gli altri due sono Forza Italie e Fratelli d'Italia) anche il suo ruolo di membro della 'Consulta Ministeriale dello Spettacolo' dal 2012 al 2016, quale esperto della Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e i suoi vari incarichi nazionali nell'associazione di categoria. L'amichevole e costruttivo incontro ha ribadito quanto il sostegno dei partiti, a differenza delle liste civiche, sarà determinante e decisivo per far sì che una città come Lamezia Terme possa mantenere dei proficui rapporti politici e fare rete ai massimi livelli istituzionali, dall'amministrazione centrale dello Stato a quella europea.

In virtù dell'esperienza maturata come europarlamentare, Cesa ha confermato a Pegna tutto il suo sostegno, anche nell'individuazione ed intercettazione di ogni possibile bando dell'UE per far ripartire ogni settore e ammodernare la Città, ricostruendone pure l'immagine dopo la triste umiliazione del terzo scioglimento. Nel saluto di commiato, l'appuntamento fiducioso a dopo le elezioni.

Numerosi gli altri appuntamenti della giornata. In mattinata, Pegna ha incontrato gli ospiti della Casa di riposo Tamburelli, un autentico modello di accoglienza e assistenza agli anziani. Antonello Coclite, responsabile della struttura, lo ha guidato anche nella stanza che ha ospitato Natuzza Evolo, oggi a lei intitolata. Poi, nel primo pomeriggio, altro importante incontro con gli altri candidati nella sede dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di corso Nicotera che, come auspica Pegna, dal quarto piano in cui si trova, possa essere dislocata in locali più agevoli, ampi e confortevoli. Tra gli appuntamenti di domani, nella sede elettorale di corso Nicotera (vicino alla Stazione di Nicastro), alle ore 15 Pegna incontrerà i rappresentanti di Lamezia Shopping.