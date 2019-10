Roccelletta di Borgia (Cz), il 2 novembre l’iniziativa “Fuga dal Museo”

Sabato 2 novembre 2019, a Roccelletta di Borgia - Borgia (Catanzaro), presso il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, si terrà un'iniziativa particolarissima, originale, di grande suggestione.

La dottoressa Elisa Nisticò, funzionario in forza al Polo museale della Calabria, ha, infatti, predisposto Fuga dal museo un accattivante gioco a tema mitologico, di notevole interesse didattico.

L'attento funzionario così lo spiega: <<Gioco a tema... mitologico! Il Museo si trasformerà per l'occasione in un mondo fantastico e pieno di insidie. Vieni a trascorrere questo giorno di festa in compagnia di personaggi mitici, ma bada, non saranno benevoli anzi, ti metteranno alla prova per testare le tue capacità. Troverai enigmi, indovinelli e incontri magici che dovrai superare per poter ritornare nel presente! Varcata la soglia la porta si chiuderà alle tue spalle e sarai catapultato migliaia di anni nel passato. Sarai in grado di superare gli ostacoli e uscire indenne dal Museo? Tieni d'occhio questi orari, saranno fondamentali per iniziare a giocare: 10.00; 12.00 e 14.30>>.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium è afferente al Polo museale della Calabria, diretto dalla dottoressa Antonella Cucciniello; mentre la dottoressa Elisa Nisticò ne riveste il ruolo di referente.

