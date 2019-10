Catanzaro, Riccio: “Degrado al parco giochi ‘Lieto Rumore’, sindaco agisca”

"A distanza di pochi mesi siamo costretti a tornare sulla vicenda del parco giochi "Lieto Rumore", nel quartiere marinaro, ormai degradato e impraticabile, tanto da costituire un vero e proprio pericolo per i bambini come ben documentato, quotidianamente, sui social network e da tanti cittadini. Anche in questo caso la domanda sorge spontanea: come si coniugano gli ambiziosi progetti di sviluppo della città e del suo quartiere marinaro tanto decantati dal Sindaco quando non si è in grado di gestire neanche l'esistente e, nella fattispecie, un piccolo parco giochi per bambini? Possibile che a fronte delle tantissime segnalazioni dei catanzaresi, il settore Lavori pubblici, impegnato a "ingrassare" i tanti pozzi di San Patrizio disseminati per la città, non riesca a recepire poche centinaia di euro per la messa in sicurezza di un parco giochi? Possibile che la politica e l'amministrazione a Lido siano così assenti ed in altre faccende affaccendati? Nel frattempo che assessore e dirigente al ramo, lavori pubblici, si attivino, vista la pericolosità degli arredi del parco giochi che mettono in serio pericolo la sicurezza dei bambini, ho inteso informare la Procura di Catanzaro. Chiaramente mi aspetto che il sindaco si attivi immediatamente o chiudendo l'area giochi, in quanto inagibile e pericolosa, o mettendo subito in sicurezza e a norma il parco giochi nella certezza che con la salute e la sicurezza di bambini non si gioca". Lo scrive, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Eugenio Riccio.

Dettagli Creato Martedì, 29 Ottobre 2019 14:01