Protezione civile, Borrelli a Catanzaro: “Da governo grande sforzo per mettere in sicurezza il territorio”

"C'e' un grande sforzo da parte del governo" in tema di protezione civile. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, parlando con i giornalisti a Catanzaro dove sta presiedendo un vertice operativo sul documento di rivisitazione dei Centri operativi misti della Calabria. "Il governo - ha proseguito Borrelli - ha approvato un piano che si chiama 'Proteggi Italia', nel cui ambito anche la Regione Calabria ha avuto cospicui investimenti per mettere in sicurezza il territorio dopo le alluvioni dell'ottobre e novembre scorso. C'e' un grande sforzo da parte del governo. Queste risorse le sta gestendo il sistema di protezione civile, e sono fiero del fatto che - ha concluso Borrelli - tutte le Regioni hanno fatto la loro parte, compresa la Regione Calabria". (Agi)

Dettagli Creato Lunedì, 28 Ottobre 2019 18:07