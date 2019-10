Lamezia Terme: domani il candidato a sindaco Guarascio incontra le associazioni sportive

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 19,00 il candidato a sindaco Eugenio Guarascio incontrerà tutte le Associazioni sportive della città presso i locali del nuovo punto d'incontro sull'isola pedonale di corso Nicotera. Un momento importante della campagna elettorale per ascoltare le problematiche di questi ultimi anni e per accettare suggerimenti sulle soluzioni da adottare dalla nuova Amministrazione comunale che si andrà ad insediare in via Perugini. All'incontro sono invitate tutte le Associazioni e società sportive del territorio lametino.

28 Ottobre 2019